Quei 35 critici dell'islamismo costretti alla scorta nella Francia dei Lumi

"La rubrica del suo iPhone – scrive Le Point – contiene 853 numeri di poliziotti e agenti di sicurezza: sono tutti quelli a cui è stato assegnato il compito di proteggerlo. Alcuni sono andati in pensione, altri sono stati trasferiti, molti sono ancora attivi. L’autista ha iniziato la sua carriera con lui. ‘Saranno diciannove anni ad aprile. L’ho visto arrivare giovane e affascinante, siamo invecchiati insieme’”. A parlare così con il settimanale parigino è Mohamed Sifaoui, giornalista franco-algerino, specialista in terrorismo e islam radicale, che detiene un primato in Francia. Vivendo dal 2003 sotto gli occhi della polizia, è il più vecchio “cliente” del Servizio di protezione (Sdlp) che si occupa dei minacciati dagli islamisti. Questa unità della polizia (1.500 dipendenti pubblici) non si occupa solo delle massime autorità dello stato; comprende anche una sottodirezione per la sicurezza personale. Con 620 agenti, è incaricata di allestire dispositivi di sicurezza temporanei o prolungati – 140 attualmente – a beneficio di persone minacciate. Sono 35 in Francia gli scortati a causa dell’islam.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE