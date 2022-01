Lo studio, la scrittura, l'impegno e il vento che tira. Il saggio di Sabino Cassese

Sabino Cassese è abituato a usare le parole con precisione e a non sprecarle. Una capacità e un’avvedutezza molto opportune visto il formato, da mini saggio tascabile, della collana “Parole controtempo” della casa editrice Il Mulino, che ha chiamato l’ex giudice costituzionale, ben conosciuto dai lettori di questo giornale, a cimentarsi con la definizione degli intellettuali, del loro ruolo, del loro rapporto con la società. Cassese riesce a tenersi nella brevità richiesta ma nelle prime pagine deve, davvero per forza, inquadrare il momento storico e accennare a temi giganteschi, come la crisi delle competenze o la fase di grande espansione del populismo. Cita nelle prime righe, come pericolo nefando per gli intellettuali, quell’“uno vale uno” poi, fortunatamente, non applicato dai suoi stessi promotori (perché semplicemente non era applicabile e questa è la ragione per cui si scrive, avendo qualcosa da dire, degli intellettuali), cui potremmo aggiungere il dileggio salviniano dei “professoroni”, giusto per completare il quadro di ciò che la schiatta degli intellettuali ha rischiato durante il cupo primo governo di Giuseppe Conte, peraltro, professore universitario e di materie legali. Lo notiamo perché Cassese sembra escludere gli scrittori o gli autori teatrali o, perché no, televisivi, nella sua necessaria riduzione dell’insieme, della categoria, di cui si sta occupando, circoscrivendola ai professori universitari e, sembra di capire, con qualche interesse per il diritto. Una scelta che gli permette di mantenere il suo abituale e molto efficace stile cartesiano, in una materia in cui, invece, la tentazione di voli fantasiosi o di affermazioni fondate solo su impressioni o su auspici è continua e seduttrice.

