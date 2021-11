Farmaci e nevrosi in versi. La musa crepuscolare e pop di un depresso

Secondo un’ipotesi teologica, il mondo redento sarebbe appena diverso dall’attuale. Nella depressione succede il contrario: il mondo somiglia a quello di sempre, ma è mostruosamente svuotato di senso. Il depresso si sente informe, mentre si dibatte in un paesaggio che lo è altrettanto – in un pantano che abolisce le distinzioni nette, e di cui non sa mai se sia una vasta sabbia mobile o solo una banalissima pozzanghera. È difficile rappresentare questa condizione opaca, nella quale mente e corpo si scambiano di continuo i sintomi. Più le forze in campo sfuggono a un dramma visibile, più si proverà a rimediare traducendole in una vistosa allegoria bellica. Maggiore è l’informità, il carattere sfuggente quanto pervasivo di una tale esperienza, più si sarà tentati, per compensare, dall’uso di una forma nitida e marcata.

