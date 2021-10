Gli ultimi libri di Roberto Calasso ci fanno trovare il senso nell'infanzia perduta

Sono passati quattro mesi dalla morte di Roberto Calasso e tra due settimane uscirà Ciò che si trova solo in Baudelaire, il suo terzo libro postumo dopo Memè Scianca e Bobi che arrivarono in libreria il 27 luglio, il giorno prima che ne fosse annunciata la morte. A questo rilascio lento e meticolosamente pianificato dei suoi libri postumi corrisponde, almeno in me, un rilascio altrettanto lento dei suoi ultimi due. Ed è strano perché di tutta l’opera di Calasso – opera in cui, come ha scritto sul Foglio Francesco Cataluccio, deve essere in qualche misura inglobato l’intero catalogo Adelphi – Memè Scianca e Bobi sono i libri più esili e semplici. Il primo è un breve catalogo quasi impressionistico di ricordi d’infanzia che risalgono alla Firenze degli anni Quaranta, sparpagliati da chi non sembra più cercare un senso, ma descrive bagliori prima del buio. Bobi, il secondo librino, è invece una sorta di elogio funebre ancora più postumo per Bobi Bazlen, maestro di Calasso e fondatore di Adelphi con Luciano Foà, nato a Trieste il 10 giugno 1902 e morto a Milano il 27 luglio 1965 (curiosamente nello stesso giorno in cui, cinquantasei anni dopo, sarebbe uscito il libro).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE