L'eresia di Montaigne

Un saggio di Carlo Ginzburg svela il “segreto” del filosofo, che derise la superbia dell’uomo, illuso che la creazione sia avvenuta per lui. E che sempre lui, ora, possa mettere fine al creato. Come fosse Dio

Uno dei due inediti che entrano ne “La lettera uccide”, la nuova raccolta di saggi di Carlo Ginzburg per Adelphi, si intitola “Il segreto di Montaigne”. È un esperimento di lettura mosso da un dettaglio particolare e incerto, compensato dall’emozione di diventare i destinatari di un messaggio che l’autore ha dissimulato nel suo testo perché non lo smascherasse, e fosse riconoscibile solo a lui stesso: o forse a quel fraterno postero capace di leggerlo tra le righe e di farne parte agli altri, ormai al sicuro. Intanto, riferendo il proprio percorso, il ricercatore ricostruisce un ritratto di Montaigne (1533-1592) di mordente attualità. Ne farò pressoché una parafrasi, col difetto di mescolare qualche mia osservazione: lettrici e lettori sono avvisati, e assegneranno a me le sciocchezze o le banalità.