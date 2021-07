È meglio parlare poco. L'ultimo libro di François Jullien non considera la lezione di Montaigne

La passione non solo metodica, ma direi maniacale, di pensatori francesi di ogni genere per il parlare di ciò di cui è impossibile parlare, che è ai limiti e oltre i limiti di ogni discorsività e verbale formulazione, questo è proprio un fenomeno misterioso. Ma misterioso solo a prima vista, in quanto autocontraddittorio, come il parlare del silenzio. Evidentemente, meno l’oggetto del discorso è dicibile, o dichiarato tale, più nel filosofo, nel critico letterario, nell’intellettuale francese crescono l’attrazione e l’eccitazione. Sembra che per combattere la propria vocazione tradizionale, secolare e ben sperimentata all’uso totalitario della parola, la cultura francese abbia scelto, ancora una volta, la parola che non si ferma e non tace di fronte a nulla, neppure di fronte al nulla e all’indicibile.

