Montaigne in Italia per un viaggio di dolori e meraviglie

Grandioso trompe-l’oeil il viaggio in Italia compiuto da Montaigne tra il settembre 1580 e il novembre 1581. Il “resoconto” di questo celebrato tour venne pubblicato per la prima volta nel 1774 come “Journal de Voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l’Allemagne”, con l’indicazione “A Roma, Et se trouve à Paris chez Le Jay, Librairie, rue Saint-Jacques”, con una nota di Meusnier de Querlon. L’edizione era dedicata a Monsieur le comte De Buffon. Ora, tutta questa ostinazione a descrivere la prima edizione a stampa del viaggio Italia del sommo autore degli Essais, che somiglia in prossimità alla scheda di un bibliofilo tignoso, ha l’aureo onore di fungere da introibo a un supercitato testo che non sembra del tutto di colui che in frontespizio risulta esserne l’autore. Il resoconto del viaggio in Italia di Montaigne avrebbe avuto un collaboratore. Un alter ego. Anonimo. Unica tangibile traccia, la grafia sul manoscritto originale. Assolutamente di sconosciuta mano. Chi era costui la cui presenza affiorò con la propria scrittura in maniera così evidente, alternata a quella di Montaigne, quando nel Settecento lo scartafaccio dell’opera fu rinvenuto e ne fu decisa la stampa? All’originale brogliaccio mancavano alcune pagine iniziali. Su quei fogli strappati via chissà da chi e chissà quando avrebbero recato e svelato il nome e il mistero del “coautore”?

