I vecchi artisti alla prova del tempo che tutto consuma. Rileggendo Benn

"Invecchiare: un problema per artisti”: quando lessi questo saggio di Gottfried Benn, forse il maggiore poeta tedesco del Novecento, avevo ventitré anni, come risulta dalla data che allora non mancavo di scrivere sull’ultima pagina dei libri acquistati. Mi colpì il titolo, ma non ricordo che cosa, allora, posso aver capito e pensato. Quando nel 1954 scrisse quelle pagine, Benn non aveva ancora settant’anni; ora ne ho più di lui e forse sono in grado di afferrare per la prima volta qualcosa di più. Abbandonato dalla Garzanti, che aveva pubblicato un bel volume di Saggi di Benn, introvabile da decenni, quel testo ricompare ora da Adelphi.

