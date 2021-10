Hollande vs Glucksmann, due libri e due idee di sinistra (e di ripicche)

Da una parte un ex presidente bilioso, ferito nell’orgoglio, che continua a sputare veleno sulla sua famiglia, la gauche, perché da essa non viene più considerato, e dal suo esponente più ribelle, Emmanuel Macron, è stato “tradito” quattro anni fa. Dall’altra un intellettuale progressista, engagé ed enragé, impegnato e arrabbiato non solo contro “gli ingegneri del caos” ma anche contro i cinici e i declinisti del suo campo politico, quelli che ripetono senza tregua che la Francia e l’Europa sono in declino, contro il “canto lugubre dei rassegnati e il lamento lancinante dell’impotenza”. Il dibattito delle idee francese ci offre due spunti per raccontare lo scontro tra due sinistre, quella fatalista e del risentimento incarnata da François Hollande nel suo “Affronter” (Stock), e quella ottimista, ambiziosa e volontarista, che si ritrova nelle pagine di “Lettre à la génération qui va tout changer” di Raphaël Glucksmann.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE