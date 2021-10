"Andy Warhol capì subito che il pregio del pop è metterti a disagio". Intervista a Gus Van Sant

Quello del ministro Franceschini - con il suo decreto che allenterà ulteriormente, da lunedì prossimo, le strette anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, cinema e teatri in primis - è un invito, parole sue, “a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza”. Lo abbiamo provato in anticipo, l’altra sera, rimettendo piede a teatro per la prima volta dopo un anno e mezzo, vivendo quell’esperienza con lo stesso fascino delle prime volte. Controllo del Green Pass e dei biglietti, gel sulle mani, saluti nel foyer tra colpetti sulle spalle (come ci si saluta adesso? È la domanda che tutti ci poniamo) e confusioni (chi sarà quella signora con cappello e mascherina che ci ha detto ‘ciao’?), fino al palchetto fronte/palco, dove i posti per cinque sono ora per due.

