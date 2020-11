Alessandro Michele e Gus Van Sant, così la moda diventa Film Fest

Il direttore creativo di Gucci insieme al regista di Elephant. Sette film codiretti per sostituire la ritualità stanca delle sfilate

Lunedì sera e per tutta la prossima settimana, sulle piattaforme social mondiali più importanti, il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, renderà pubblico il primo di sette film che codificano la sua nuova narrativa per la maison. Li ha co-diretti con Gus Van Sant, il regista che “da trent’anni accompagna la mia vita”, come ha raccontato durante una conferenza stampa video evocando la profonda influenza che “my private Idaho” ebbe sulla sua adolescenza e sulla scoperta del proprio io più profondo.

