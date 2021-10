Dalle discoteche agli stadi, dai cinema ai musei. Ecco le nuove regole

Dall'11 ottobre aumentano le capienze dei luoghi dedicati alla cultura e allo sport. Cosa ha deciso il Consiglio dei ministri

In Italia l’80 per cento della popolazione è stata vaccinata, la riapertura delle scuole non ha generato il temuto aumento dei contagi, la curva dell’epidemia continua a scendere e da lunedì tutte le regioni saranno bianche (sono quattro quelle a rischio moderato: Basilicata, le province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d'Aosta). Tutto ciò ha convinto il governo ad allentare ulteriormente le restrizioni.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche. Cosa cambierà dal prossimo 11 ottobre?

Musei

All'interno dei musei e dei luoghi di cultura il Cdm ha deciso di eliminare la norma che prevede l'obbligo del "rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro" per i visitatori. Non ci saranno nemmeno restrizioni sulla capienza massima

Cinema, teatri e sale da concerto

Per quanto riguarda cinema e teatri ci sarà il ritorno al 100 per cento della capienza nelle regioni in zona bianca. Il Cdm ha così accolto "in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts. Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l'utilizzo del Green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all'utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza", ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

L'accesso sarà consentito esclusivamente a chi presenterà il green pass.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Stadi e palazzetti dello sport

La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.