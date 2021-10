L'effetto scuola non c'è, quello dei vaccini sì. La pandemia rallenta ancora e la Sicilia torna in bianco

Monitoraggio Covid, la Sicilia torna in bianco

Il temuto effetto sulla curva del contagio, legato alla riaperture delle scuole, non si è verificato: così la pandemia rallenta ulteriormente, seguendo la tendenza delle ultime settimane. E tutti i principali indicatori migliorano, anche grazie a una campagna vaccinale che ha raggiunto ormai quasi l'80 per cento degli italiani. L'incidenza scende ancora, si attesta oggi a 34 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 37 di venerdì scorso, mentre si mantiene invece stabile a 0,83 l'indice di trasmissibilità Rt, un valore al di sotto del valore limite fissato a 1, che indica dunque come il contagio sia una fase di remissione.