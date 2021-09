L'orto letterario. Il poteri dei simboli nei libri e nelle storie

Creature in forma di ortaggi. Il gambo rosato, spruzzato di viola e di azzurro, con qualcosa di terreno e di celestiale in quelle sfumature d’arcobaleno: sono gli asparagi, lunghe e delicate presenze sulla tavola di Marcel Proust. Da dove sia nata la passione dello scrittore per l’asparago non si può sapere con esattezza, non si sa se si tratti di gusto personale o ci siano altri riferimenti. Ma forse si possono tentare dei percorsi. Nella Colazione dei canottieri, capolavoro dipinto da Pierre-Auguste Renoir nel 1880-81, i piccoli movimenti evocati dagli atleti seduti al tavolo sotto la tenda a strisce bianche e rosse sembrano convergere per un gioco di prospettiva verso una figura sullo sfondo, una figura che con la scena informale in primo piano sembra entrarci poco. L’uomo in nero con la tuba sta parlando con un giovane in giacca. Il suo viso è colto di sfuggita, ha un accenno di barba. Chiaramente non è un atleta, non è lì per svago. È lì, dipinto tra gli altri, in forma di omaggio. È Charles Ephrussi. Ephrussi si era trasferito da Odessa a Parigi appena ventenne. Era figlio di banchieri e amava l’arte. Amava soprattutto gli impressionisti e aveva iniziato a collezionarne le opere, che appendeva alle pareti del grande appartamento nell’albergo parigino di sua proprietà dove era solito organizzare, insieme al fratello Ignazio, cene e ricevimenti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE