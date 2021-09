Il paradosso della cultura contemporanea

Al giorno d’oggi, il fatto che più salta agli occhi è che la nozione di persona sta gradualmente cedendo il passo a quella di individuo. Ricordiamo qui alcuni fatti ben noti: la persona è un essere concreto, un essere di relazioni, con un genere, una storia, una lingua, varie appartenenze. L’individuo invece, come indica chiaramente il suo nome, è il risultato di una serie di divisioni che tagliano il tessuto concreto dell’essere umano. E’ il risultato finale di questi tagli di forbice: l’indivisibile, se vogliamo parlare latino, o l’atomo, se preferiamo il greco. Come tale, si suppone che l’individuo non solo sia in grado di esistere benissimo in maniera autonoma, ma che sia proprio questa capacità a definirlo.

Due poteri stanno spingendo con forza in direzione di una sostituzione della persona con l’individuo: lo Stato e il mercato. Entrambi, in base alla loro logica interna, vogliono avere a che fare con individui atomizzati, senza legame con nulla, con il minimo di appartenenza possibile. Il mercato vorrebbe ridurli alla loro condizione di produttori-consumatori. Lo Stato vorrebbe ridurli allo statuto di elettori, e alla fine a carne da cannone. Questa visione ci influenza segretamente, e per lo più senza che ce ne accorgiamo.

Mentre la nozione di persona tende a svanire, cresce parallelamente la rivendicazione di una libertà illimitata. E’ una libertà che si definisce in relazione alle autorità, che vengono tutte rifiutate. Ma allo stesso tempo è una libertà che cerca il riconoscimento. E per far questo, ha bisogno di un’autorità che si ponga come la più potente possibile, la più capace di garantirla o anche di difenderla, se necessario. Questa libertà prende la forma del possesso di “diritti”. Le autorità, e in particolare quella più alta, ossia l’autorità dello Stato, si riducono così a un organo incaricato di garantire dei diritti, e dei diritti che appartengono a individui isolati.

Questo è uno dei paradossi della cultura contemporanea. Da un lato, afferma la dignità umana e inventa costantemente nuovi diritti, che si suppone siano tutti “diritti umani (quelli che una volta erano chiamati i “diritti dell’uomo”). D’altra parte, questa cultura non è in grado di dire perché l’individuo della specie umana, il “bipede senza piume” di cui parlava Platone, dovrebbe avere qualcosa di simile ai diritti. Un individuo, in quanto tale, non ha diritti. Solo una persona può avere diritti. L’attuale deriva nella concezione dei “diritti umani”, il passaggio da un’antropologia della persona a un’antropologia dell’individuo, porta logicamente all’autodistruzione di questi diritti. Ma questa è un’altra storia, per la quale rimando al lavoro di Grégor Puppinck.

