"Slow", un'altra ossessione linguistica dal significato scarso 

Esiste un genere di espressioni che, a un certo punto, straripano e portano a domandarsi: ma come abbiamo fatto a dire “punto di caduta” prima di trovarla ovunque? E “volàno”? A volte anche semplici aggettivi la cui condanna è realizzare il proprio significato tanto che nulla, ormai, è divisivo come divisivo, sistemico come sistemico e tossico quanto tossico. In mezzo a queste, emerge con sempre più prepotenza “diventa slow”, giusto all’incrocio tra cronaca locale, promozione turistica, tic linguistico e comodità di spazio nei titoli. Quando non si sa bene come riassumere un senso perché, molto probabilmente, quella cosa “un senso non ce l’ha”, come cantava giustamente Vasco, si può dire “diventa slow”. Ultimamente mi è capitato di leggere che “Ischia diventa slow”, che “Cuneo diventa slow”, che “il Naviglio Pavese diventa slow”. E per le ragioni più diverse, naturalmente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE