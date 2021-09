Etica cristiana, mercato, democrazia: enciclopedia delle sfide contemporanee

Succede a me come a chiunque di rimanere indietro con la lettura delle riviste. Ma se c’è una ragione perché questo mi sia accaduto con il numero 3/2021 di Vita e Pensiero è che si tratta di un fascicolo di particolare ricchezza, quasi una sintetica enciclopedia dei problemi attuali. Leggendo qua e là per tutto il mese di agosto. Le ragioni dell’attenzione che gli dedico saranno subito chiare se provo a elencare i titoli di alcuni articoli: “Fratelli tutti, solidarietà sociale e fede nel mercato”, “L’èra delle piazze, il potere fragile delle nuove folle”, “Le proteste in Asia e il fattore religioso”, “Una nuova Guerra fredda?”, “Usa e Cina ai ferri corti”, “Il capitalismo è davvero riformabile?”, “Intelligenza artificiale: dalla tecnologia all’umano”, “Gli algoritmi che governano il mondo”, “Ma il cristianesimo è una contro-cultura?”. C’è dell’altro, ma devo fermarmi qui se voglio far capire anche soltanto a quali ipotesi e proposte conclusive arrivano i diversi autori.

