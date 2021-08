Ci si può fidare della meteorologia moralistica?

Da quanto tempo l’occhio e lo sguardo umani hanno smesso di essere uno strumento primario di indagine scientifica? Da quando l’osservazione naturalistica, il guardare con metodo e il saper vedere hanno ceduto del tutto alla misurazione e al calcolo nelle scienze della natura? Sfogliando il diario che Darwin scrisse durante il suo lungo viaggio a bordo del Beagle, brigantino di sua maestà britannica, partito da Devonport nel dicembre 1831 e arrivato cinque anni dopo nelle isole Galapagos al largo dell’Equador, il lettore ha continuamente l’impressione che fra le osservazioni dello scienziato e lo stile descrittivo del diarista non ci sia nessuna differenza. Il maggiore e più rivoluzionario naturalista del XIX secolo è un eccezionale osservatore dal vivo, sa guardare e sa magnificamente descrivere quello che vede. Ma il diario naturalistico è un modello di metodo e di scrittura che Darwin ereditava da una lunga tradizione, in particolare da un suo eminente predecessore, il tedesco Alexander von Humboldt (fratello del filosofo Wilhelm) che tre decenni prima aveva esplorato e studiato le coste dell’America meridionale. Si trattava allora di diari non troppo specialistici, nei quali si trovano osservazioni di geografia fisica, mineralogia e antropologia sociale mescolate con la passione romantica per l’esotico e le visioni di paesaggio. Si poteva passare dall’osservazione delle rocce e delle piante a quella delle nuvole e dei diversi tipi di azzurrità del cielo.

