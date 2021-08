L'“orchestra chimica” della Commedia, nella lettura “ingenua” di Mandel'stam

"La Conversazione su Dante”, che Osip Mandel’stam scrisse nel 1933, poco prima di essere internato in un lager staliniano dove sarebbe morto, è l’eccezionale contributo che Adelphi e la curatrice Serena Vitale offrono ai nostri lettori in questo anniversario dantesco. Grande intelligenza critica, oltre che uno dei maggiori poeti russi la cui vita fu devastata dalla rivoluzione del 1917, Mandel’stam si mise a studiare la lingua italiana leggendo Dante. Più che di un saggio o studio, si tratta in effetti di una fluviale, ispirata, appassionata conversazione, fatta di intuizioni, osservazioni e metafore visionarie provocate dalla lettura di un poema scritto a conclusione del Medioevo, in una lingua che Mandel’stam sta scoprendo per la prima volta e della quale non può che avere un’esperienza aurorale e inevitabilmente, in parte, immaginaria.

