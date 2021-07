Ha visto Nina volare

I Ministri, l'indie rock, la cronaca nera e la musica leggera, Milano, il volo di Porto, Vasco Brondi, il parrucchiere, le parole, la cura per gli altri, il rifiuto della solitudine, un cuoco egiziano. Conversazione con Federico Dragogna

Cosa facciamo del presente, Federico Dragogna lo ha scritto nell’ultima canzone dei Ministri: “Cronaca nera e musica leggera, sempre più nera e sempre più leggera”. Mettiamo un po’ di musica leggera perché abbiamo voglia di niente, specie quando la cronaca è nera. Non cancelliamo: alleggeriamo, così sopportiamo tutto, ed è come se non succedesse mai niente. Molti anni fa, aveva scritto che ci stavamo abituando alla fine. Aveva ragione. Acuto e talvolta un po’ Cassandra.