Variante Delta e le sue sorelle. L'alfabeto greco è il salvagente del politically correct

Eva Cantarella: "Possiamo dire un'altra volta ancora: ‘Back to the Greeks'”

Perché le varianti del virus vengono indicate con le lettere alfabetiche? È una decisione dell'Oms per evitare le "stigmatizzazioni discriminatorie". Dalle auto all'economia è la lingua di Pitagora che alla fine mette d'accordo tutti

Convinto dallo gnostico egiziano Valentino, suo maestro, circa la potenza delle emanazioni divine e altri significativi princìpi (tra cui quello che Cristo fosse solo apparentemente morto sulla croce), Marco il Mago s’impegnò a catturare i misteri dell’alfabeto greco tramite corrispondenze fra lettere e numeri. Lo ispirarono il grande Pitagora, i rabbini cabalisti ma anche, secondo il vescovo Ireneo di Lione suo fiero nemico, la voglia di concupire le seguaci misurando tra alfa e omega la distanza che divide uno scrittoio dall’alcova.

Persuaso dal fratello Giovanni, grecista appassionato, il pilota musicofilo Vincenzo Lancia intitolò gli sforzi profusi nella sua nuova impresa all’alfabeto greco, assegnando alle vetture che ideava le lettere ioniche. Sospesa e ripresa molti anni dopo, la tradizione pervade ancora la memoria degli automobilisti italiani con il ricordo delle Lancia Beta e Delta, Gamma e Ypsilon.

Convinta dall’urgenza del politically correct, diciotto secoli dopo Marco il Mago e uno dopo Vincenzo Lancia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che le varianti (e le sottovarianti) del Covid-19 non portino più il nome del Paese dove sono state individuate poiché sarebbe “stigmatizzante e discriminatorio”, ma siano identificate con una lettera dell’alfabeto greco. (Delta e kappa pertinenti all’indiana; l’alfa sta per inglese; la beta per sudafricana; la theta è già abbinata alle Filippine).



“Possiamo dire un’altra volta ancora: ‘Back to the Greeks’”, commenta la storica dell’antichità Eva Cantarella, “perché è nella Grecia che ritroviamo le radici non solamente della cultura occidentale ma di quella orientale attraverso la sua mediazione. Quest’aggancio mi vede favorevole, però non ne capisco la necessità: non mi sembrava assolutamente discriminatorio individuare i Paesi dove è stata rilevata una variante Covid. Essendo così tanti, poi, il politicamente scorretto non comprendo quale sia”.



La decisione dell’Oms, secondo il grecista Angelo Tonelli, è al contempo “bella e brutta”: “Bella perché rimarca una sopravvivenza della cultura greca nella contemporaneità, ben nota a chi solo ricordi Jung, Hillman, Walter Otto o Giorgio Colli. Come ribadiva il poeta Shelley: ‘We are all Greeks’. Ma è anche una brutta cosa che se oggi ci richiamiamo all’alfabeto greco non lo facciamo per evocare alcune delle sue magiche parole, come sophia, nous, demokratia, ma per una scelta che vorrebbe essere politically correct. Pensiamo di evitare una immaginaria offesa alle nazionalità indicate dalle varianti Covid laddove sarebbe opportuno definirle, proprio nell’auspicio di una convivenza mondiale compatibile con le identità. E poi – aggiunge Tonelli – oltre al lessico greco della medicina, bisognerebbe rileggere Ippocrate e Platone, che nel Carmide menziona per primo il concetto di olos, ‘intero’, mentre è proprio la visione olistica quella di cui si avverte adesso la mancanza culturale”.

Osserva lo storico delle religioni Giovanni Casadio che “è buffo come gli studi classici siano spesso svalutati ma poi si torni al greco sulla spinta del politicamente corretto, che mi pare in questo caso poco comprensibile, o del business come nel caso di Stellantis, quando si ricorse al latino virgiliano per dare un nome che non scontentasse i soci francesi né gli italiani nella nuova impresa cui davano vita”.



Quarta lettera dell’alfabeto, a seconda dei secoli delta può essere un eone, un modello di macchina, una variante Covid e sarà forse in futuro molte altre cose che né Marco il Mago né il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno mai immaginato.