Un decennio italiano e allegro nello specchio dell'arte

“Stanno chiudendosi adesso non solo gli anni Settanta, ma dieci/undici/dodici anni di Creatività, non solo letteraria”, scriveva Alberto Arbasino nel 1980, giustamente messo in evidenza (bold) da Luca Massimo Barbero in apertura del suo saggio curatoriale in catalogo: “Gli anni Ottanta iniziano negli anni Settanta”. Si chiedeva Arbasino che giudizio sarebbe rimasto di quel decennio-dodicennio (“decennio lungo”, si potrebbe dire per fare il verso a Hobsbawm). Del resto persino uno come Arbasino era già in ritardo, nel 1980. Per la generazione della contro-cultura giovanile (“il Tutto a buon mercato, e il Nulla a carissimo prezzo”, chiosava lo scrittore) il dodicennio dei Settanta era finito il 14 giugno 1979 all’Arena di Milano, nel concerto-funerale per Demetrio Stratos che fu il funerale di un’epoca. E Achille Bonito Oliva aveva già forgiato, appellandosi alla forza della Transavanguardia, il senso di un passaggio molto più che cronologico. Luca Massimo Barbero, curatore alle Gallerie d’Italia di questa mostra ambiziosa, di idee, spiega subito che gli anni Ottanta (dell’arte italiana) non solo erano iniziati prima, ma erano in realtà già finiti (o si potrebbe dire compiuti, giunti all’età adulta) nel 1982, nell’83. Del resto di lì a poco sarebbe uscito anche il più bel supplemento culturale di quei decenni che stabiliva già in testata, già nel 1985, che si era a “Fine secolo”. Per dire quanta fu la portata storica, culturale, e perché no esistenziale, della cesura di quel decennio: gli Ottanta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni