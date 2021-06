Gli anni dei pittori felici

“Painting is back”. A Milano in mostra gli splendidi, colorati, folli anni Ottanta dell’arte italiana. In fuga dall’ideologia

E’ un po’ come se un’orda di ragazzi facesse irruzione in uno studio d’arte mentre è in corso una performance concettuale rovesciando sedie, bicchieri e busti metafisici, e poi prendesse mille barattoli di colore e li spargesse su tutto, in un’esplosione di gioia. Siamo negli anni Ottanta, anzi all’alba degli anni Ottanta, da non intendersi però come gli anni della Milano da bere, con i suoi eccessi, le spalline imbottite e la nuova televisione degli anni ruggenti. C’è molto da pensare al sud, invece: a Napoli, Roma, la Sicilia. Anche se la nuova mediaticità totalizzante di quel decennio, che a Milano ebbe il suo epicentro, qualcosa c’entra. E siamo pur sempre a Milano, anche se è la Milano di oggi, molto diversa quattro decenni dopo l’irruzione di quel gruppo di giovani artisti pieni di vitalità e non disciplinati.