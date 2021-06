Il corpo dell'artista

Venezia riapre attenta e decisa, adottando il metodo del “rischio ragionato” come mostrano le presenze nei primi giorni della Biennale di Architettura. Altrettanto decisa, forse anche perentoria, a seconda del proprio stato d’animo, è la mostra dell’artista statunitense Bruce Nauman presso Punta della Dogana. La storia dell’arte vive di impulsi, inattesi colpi di tosse, crescite non progressive e costanti perdite di equilibrio, diviene quindi naturalmente complesso costringerla in definizioni o sezionarla in periodi distinti. Ogni tentativo è una necessaria approssimazione al fine di divulgare, spiegare e cercare di capire. Ognuno poi ricalibra a proprio gradimento tali approssimazioni. Personalmente, l’arte moderna inizia con Édouard Manet e l’arte contemporanea con Bruce Nauman. Rifugiatosi oltre trent’anni fa in un ranch nel New Mexico, la carriera di Nauman è stata così intensa e influente per le nuove generazioni da farlo entrare già nel mito. Un po’ come Bob Dylan che è percepito là, a volte aldilà e ci si accorge che è ancora tra noi con l’uscita di un nuovo disco o con un’apparizione dal vivo.

