Le ombre di Scianna

Dice che quando il giovane Ferdinando comunicò a suo padre che da grande avrebbe fatto il fotografo, quello si disperò senza pace. “Ma che mestiere è?”, si dannava l’uomo, piccolo proprietario di un limoneto a Bagheria, alle porte di Palermo, all’inizio degli anni Sessanta. “Uno che ammazza i vivi e resuscita i morti” sentenziò con severa e inaspettata arguzia. Dice che in paese, in effetti, c’era già il signor Coglitore – nomen omen – il fotografo che, con perizia artigianale, disegnava gli occhi direttamente sulla lastra dei ritratti dei defunti. Bastava già lui, a Bagheria, perché rovinarsi la vita con un mestiere maledetto? Dice che il giovane Ferdinando, in realtà, cominciò a fare foto alle compagne di scuola, più per scoprire se stesso che gli altri. “Siccome ’ste foto piacevano, ho pensato fosse una via di fuga per fuggire dal destino che mio padre mi aveva preparato: fare il medico o l’ingegnere. Ma la fotografia non è stata la scoperta di una vocazione. Ho cominciato a fare foto perché la Sicilia era lì, e la Sicilia era lì non perché facessi foto ma perché mi interpellava sulla mia identità”, racconta oggi il grande fotografo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni