Si può storicizzare il male? Il dibattito sulla riedizione del “Mein Kampf”

Lo scrittore Marcel Ray, uno dei primi francesi ad averlo letto, lo giudicava nel 1930 come un “guazzabuglio quasi illeggibile”. Olivier Mannoni, cui è stata affidata la traduzione del testo che uscirà il prossimo 2 giugno per le edizioni Fayard sotto il titolo “Historiciser le mal, une édition critique du Mein Kampf”, ha parlato di un libro “scritto in maniera abominevole”, tanto quanto le tesi che vi sono esposte. La crisi sanitaria ha soltanto ritardato l’uscita della nuova traduzione francese del manifesto antisemita di Adolf Hitler scritto nella prigione di Landsberg tra il 1924 e il 1925, dell’opera “mostruosa ma necessaria per la comprensione del nazismo”, come scrive il Figaro: Fayard non ha ritirato il progetto nonostante le pressioni, le lettere minatorie e gli insulti (“risveglierete la bestia immonda”), convinta dell’importanza di storicizzare anche le pagine più buie del nostro mondo, di guardare in faccia il male.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni