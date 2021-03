“Churchill ha salvato due volte la civiltà occidentale. Ora lo chiamano fascista”

Perché l’Inghilterra non vuole sentire la verità su Winston Churchill?”, si chiedeva il Guardian, mentre Chartwell, l’ex residenza del primo ministro inglese, finiva nell’elenco delle “proprietà degli schiavisti” del National Trust britannico. E a Churchill avevano appena dato del “suprematista bianco” che guidò un impero “peggiore di quello dei nazisti”. L’accusa è arrivata da una conferenza accademica al college di Cambridge chiamato in onore del primo ministro, il Churchill College. Intanto una scuola inglese, la Seaford Head School, cancellava il nome di Churchill dalle sue strutture. Il numero due di Jeremy Corbyn e cancelliere ombra, John McDonnell, aveva definito Churchill un “criminale” e come dimenticare che, sulla scia di Black Lives Matter, il monumento di Churchill davanti a Westminster è stato vandalizzato e che le autorità sono state costrette a coprirlo alla vista del pubblico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni