“Dalla cancel culture alla paura dell'islamismo, tutto è vetrificato”

In “Le Courage de la nuance”, il direttore del supplemento letterario del Monde, Jean Birnbaum, spiega che i social sono ormai composti da “branchi vendicativi” che portano alla “vetrificazione ideologica” e a cancellare il passato. “Riconoscere i difetti del passato, le zone d’ombra, i crimini che questa o quella figura storica può aver commesso, tutto questo è normale” ci dice Birnbaum. “Il passato non è fisso, lo guardiamo in modo diverso a seconda del momento in cui ci guardiamo indietro. Da questo punto di vista, capisco che ci sia un vivace dibattito sulla necessità, o l’attualità, di commemorare uno statista come Napoleone. Il problema della cancel culture è che non si accontenta di ‘spostare’ la nostra visione del passato, ma pretende di annullarla. Compreso il passato molto recente. E’ la fantasia della ‘tabula rasa’ che un tempo elettrizzava tutta una parte della sinistra rivoluzionaria. ‘Facciamo tabula rasa del passato’, disse l’Internazionale. ‘Corri, corri, compagno, il vecchio mondo è dietro di te!’, hanno aggiunto i giovani ribelli del Sessantotto. Ma con la visione che abbiamo ora del XX secolo totalitario, conosciamo le minacce che una tale fantasia porta con sé: non c’è nessun futuro possibile, nessun presente degno di questo nome, se si cancella il passato. Quando pretendiamo di ‘cancellare’ il passato, il futuro non manca mai di vendicarlo. E, nel frattempo, è il nostro presente che diventa tossico”.

