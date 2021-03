La tribù dei grandi

Il nome di Alice Munro non c’è verso di pronunciarlo come si deve. Non davanti a Mario Fortunato. Non c’è volta che lui non mi corregga. O lo pronuncio come si scrive e non va bene. Oppure tendo ad aprire troppo la u in una o, oppure viene fuori qualcosa che sembra il nome di Marlyn Monroe detto in francese. Insomma ogni volta Mario, che conosco da circa trentacinque anni, mi dice in automatico e con perfetta pronuncia inglese: “Aliss Munró: la o è accentata e la u è un po’ aperta, ma solo un po’”. Gli spiego che se provo a imitarlo mi sento un papero, e torno subito al mio “Munro” dove la o è accentata, e va bene, questo l’ho imparato, ma la u è proprio indubbiamente una u che non vira né verso la a né verso la o, e la erre (oddio, la erre) resta sulla mia lingua una erre normalmente italiana, senza aggrovigliamenti, arrotolamenti, masticate british di nessun genere.

