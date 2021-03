Lou Salomé, che stregava ogni genio con la forza della libertà

Altro che musa. Forse la più grande fra tutti era proprio lei. Contraria agli stereotipi e spinta dal desiderio di conoscenza, ispirò Paul Rée, Nietzsche, Rilke e Freud. “Pensa come un uomo”, si ripeteva “Ogni amore è sempre, nella sua profonda essenza, una tragedia”, scriveva. Poi abbandonò la letteratura per dedicarsi esclusivamente alla psicoanalisi

Negli ultimi due anni mi sono dedicata anima e corpo al racconto di personalità che hanno lasciato un segno, se non altro nel mio percorso esistenziale. Quasi sempre la scintilla è stata accesa dall’ammirazione, a volte si è aggiunto un desiderio di riscatto dovuto alla mancata considerazione durante (o dopo) l’esistenza di alcuni di loro. La persona a cui rivolgo oggi un timido sguardo non ha certo bisogno del mio ricordo, poiché su di lei molto è stato scritto, e detto, non solo da biografi accreditati ma da uomini il cui solo nome fa tremare i polsi: