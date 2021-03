Ossessionati da Salome

A Oscar Wilde, i disegni a china di Aubrey Beardsley per l’illustrazione del dramma Salome piacevano fino a un certo punto. Pur riconoscendone il valore artistico (dopo aver visionato la prima tavola, gli aveva scritto un biglietto: “Marzo 1893. A Aubrey. Il solo artista che, oltre a me, sappia che cosa sia la danza dei sette veli, e possa vedere quella danza invisibile”) una volta completata l’opera li aveva giudicati di stile eccessivamente giapponese, e dunque in contrasto con il tratto “bizantino” del suo dramma, che guardava, come era da aspettarsi, a tutto il ventaglio dispiegato dell’estetismo: dai gioielli dell’Hérodiade di Mallarmé ai dipinti di Gustave Moreau collezionati però dal Des Esseintes di Huysmans alle Moralités di Laforgue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni