Foto sensibili

Tristan Plot è un addestratore di uccelli. Lavora per il teatro, spettacoli di danza, documentari e per sessioni di “ornitoterapia” con carcerati e persone in difficoltà. Racconta che, quando era bambino, nella foresta dietro alla casa dei suoi genitori a Touraine, a sud di Tours, si è accorto che se rimaneva fermo a lungo, gli animali uscivano dal bosco ed era possibile osservarli. Dopo gli studi di ecologia, biologia ed etologia Tristan ha sviluppato un metodo che intreccia imprinting, addestramento tradizionale e quello che lui chiama “addestramento positivo”. Spiega che si tratta di sviluppare un rapporto con gli uccelli, basato sull’immedesimazione nei codici di comportamento animali e sul loro grado di sensibilità. Un esercizio che necessita tempo e una buona dose di pazienza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni