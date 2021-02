Lady vaccino

Ci vacciniamo o non ci vacciniamo? Se avessimo quale dubbio a riguardo leggiamo le effervescenti avventure di una Lady inglese, poetessa e scrittrice poliglotta, che senza essere un medico, scoprì e divulgò battendosi come una leonessa, un metodo in apparenza bizzarro, ma assai efficace per sconfiggere la piaga del vaiolo nell’età dell’Illuminismo e del Potere Assoluto e di una scienza della salute che ancora viveva di salassi e clisteri; mentre le Chiese sottolineavano che il vaiolo era un castigo di Dio per i peccati degli uomini e invitavano alla preghiera.

