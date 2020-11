La resistenza dei capezzoli

Questa pagina testimonia la superiorità e l’indispensabilità della carta stampata. Non vorrei assolutamente fare un elogio del giornalismo di una volta, me lo sono quasi dimenticato il giornalismo di una volta, e però osservando l’autoritarismo dei social è inevitabile pensare all’antico pluralismo delle edicole, con altrettanto inevitabile sospiro. Nei chioschi si affollavano dozzine, forse centinaia di quotidiani, settimanali, mensili (se non ricordo male c’erano perfino dei quindicinali e dei bimestrali, per dire la felice confusione delle uscite), tutti diversi e tutti autonomi, con un fantasmagorico ventaglio di proposte da Famiglia Cristiana ai porno. Tutti i tipi di articoli e di immagini per tutti i tipi di lettori. Tutto passato, come le nevi dell’altro anno. Dice Giovanni Lindo Ferretti che con la stampa nasce la libertà di stampa, e con la morte della stampa muore la libertà di stampa. Che è un mezzo sinonimo di libertà di espressione. Che è un quarto di sinonimo di libertà dell’arte.

