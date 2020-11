"Dal mio bunker accuso gli islamisti e i vigliacchi travestiti da tolleranti”. Parla l'ex direttore di Charlie Hebdo

“Vivere sotto la protezione della polizia non è come stare in prigione, è vivere in modo diverso, con altri obblighi, una certa pesantezza, e si deve far sì che l’ambiente familiare non ne subisca le conseguenze… C’è un vantaggio: non ho più problemi di parcheggio, che a Parigi è un privilegio!”. Da quando in Francia il terrorismo islamico è tornato a colpire pesantemente – giornalisti di Charlie Hebdo esfiltrati di casa, la loro vecchia redazione colpita, il professor Samuel Paty decapitato e l’attacco di Nizza – la protezione attorno a Philippe Val si è intensificata. Sessantotto anni, sedici alla direzione di Charlie e poi altrettanti sotto scorta, Val è inserito in “Uclat 2”, il programma di protezione di cui beneficiano gli ambasciatori di Stati Uniti e Israele a Parigi.

