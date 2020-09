Spudorato Enthoven

A casa tutto bene, dice Raphaël Enthoven, “perché dovrebbe andare male? Ho solo preso tutti quanti gli scheletri nascosti negli armadi e li ho disposti davanti a tutti”. Cosa può andare storto quando strappi la maschera a padri, madri, suoceri, amanti, mogli, fidanzate e decidi di mostrarli così, illuminati soltanto dal tuo sguardo spietato? Questo è “Le temps gagné”, il romanzo di Enthoven, “professore di filosofia”, come si definisce, rampollo di una famiglia di intellettuali francesi progressisti, affascinanti e mondani: un trasloco di scheletri, un racconto familiare in cui tutti i personaggi sono riconoscibili e famosi e oggi furiosi. Ma Enthoven non ha un rimorso, un tentennamento, una tenerezza, un pudore. Questo romanzo è per lui un modo “di prendere la parola”, perché “trovare la propria voce, o anche la propria strada, in mezzo a questi stimoli contraddittori è il senso della mia esistenza”. Questo istinto non riguarda soltanto il romanzo, che è un regolamento di conti con la sua famiglia: Enthoven ce l’ha con quelli che stanno zitti, con quelli che per distrazione, pigrizia o viltà non difendono i valori liberali e il diritto di dire quel che si pensa senza il terrore della cancellazione sociale. Ce l’ha con la cappa di censura che sta avvolgendo le democrazie – questo è il punto: c’è la difesa della libertà contro le tirannie, ma c’è soprattutto “la protezione” della libertà nelle democrazie – combatte colpo su colpo, e quando gli chiedo se non lo considera tempo perso, tutto questo battagliare sui social, risponde: “Il mio lavoro in rete non è difendere un’ideologia, ma un metodo, fatto di dialoghi, concessioni, e la scoperta che due discorsi opposti sono più spesso complementari invece che antagonisti. Si tratta di trasformare il combat in débat”, la lotta in dibattito.

