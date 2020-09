Quando si viaggiava in guanti bianchi

Il viaggio cominciava in centro città, nelle agenzie della compagnia, che erano sparse in tutto il mondo: dalla Russia fino alla Fifth Avenue. I ricchi diplomatici, le teste coronate e gli imprenditori miliardari potevano immergersi nel sogno già mentre compravano il biglietto: i manifesti appesi alle pareti erano un inno all’opulenza che aveva reso celebre la Compagnie Internationale des Wagons-Lits: la prima multinazionale del lusso su rotaia. L’Orient Express, il Calais-Méditerranée-Express, poi denominato Train Bleu per il colore blu notte dei suoi vagoni, il Berlino-Taormina e il Pietroburgo-Cannes sono solo alcuni dei treni che hanno portato nel mondo il nome della compagnia, fondata a fine Ottocento dall’ingegnere belga Georges Nagelmackers e che contava come socio di maggioranza re Leopoldo II del Belgio.

