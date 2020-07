Non è un paese di macerie: il modello Pompei

Un anno fa, di questi tempi, si era in ambasce per il possibile smantellamento della riforma dei grandi musei con accantonamento dei loro direttori da parte del governo Lega-Cinque stelle. Un anno dopo, uno dei migliori dirigenti culturali italiani, Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico di Pompei, è stato nominato da Dario Franceschini nuovo responsabile della direzione dei Musei del Mibact. Una scelta significativa, perché indica una linea operativa. Osanna, entrato in carica nel 2016 (in precedenza aveva diretto la...

