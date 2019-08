Da Cristina D’Avena a Salvini. I cent'anni di Zorro, il primo dei supereroi

Un supereroe senza superpoteri

A maggio è tornato a sventolare la sciabola. Bandana nera sugli occhi e mantello svolazzante, ha occupato per giorni i social network e i discorsi della rete. Ma, sotto il cappello di feltro, al posto del viso di Don Diego c'era quello del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Al Salone di Torino, il dibattito ha ruotato, per lunghi giorni, attorno a “Io sono Matteo Salvini”, il libro della casa editrice Altoforte, vicina a CasaPound, dedicato al leader leghista. La prima pagina del testo scritto da Chiara Giannini raccontava che il vicepremier di ingiustizie ne ha subìte tante nella vita, sin da bambino: “All’asilo gli rubarono il pupazzetto di Zorro”. Un brano che ha scatenato l’ironia della rete, tra tweet sarcastici e fotomontaggi.

La straordinaria prima pagina del libro di Chiara Giannini "Io sono Matteo Salvini". Il resto ve lo lascio immaginare #salvini pic.twitter.com/ylx5YaOrA6 — alessandro trocino (@aletrocino) May 14, 2019

Ma, ben prima di fare piangere il piccolo Salvini, il vendicatore mascherato aveva già sedotto intere generazioni. Cent’anni fa, il 6 agosto del 1919 apparve ufficialmente il primo dei supereroi. Un supereroe senza superpoteri, in realtà. Zorro, che poi in spagnolo significa “volpone”, si limita a essere imbattibile con la spada. “Zorro Zorro Zorro/ di te chi è cattivo ha paura/ Zorro Zorro Zorro/ la tua spada è giustizia sicura/ Zorro Zorro Zorro a cavallo di notte colpisci/ Zorro Zorro Zorro è una zeta la firma che lasci”, riassumeva in modo ingenuo ma efficace una sigla tv del 1977.

Anche se i più giovani forse ricordano soprattutto Cristina D’Avena nella sigla italiana dell’anime in 52 puntate del 1994.

Però, del supereroe Zorro ha tutto il resto: la doppia identità; la maschera; il costume; la lotta per il bene e contro il male. E a guardar bene, poi, non è anche Batman un supereroe senza superpoteri ma solo appoggiato alla sua straordinaria prestanza atletica e al suo acume, oltre che alle diavolerie da lui inventate? Attenzione, anche Batman nel 2019 ha celebrato un anniversario tondo: 80 anni, giusto lo scorso 27 maggio. Non è un uomo-volpe, ma un uomo-pipistrello. Però è al costume di Zorro che Bob Kane si ispirò per disegnare il suo eroe, ed è all’uscita di un cinema dove hanno visto “Il segno di Zorro” che Bruce Wayne da ragazzino vede il padre e la madre uccisi da un rapinatore. “Giuro sullo spirito dei miei genitori di vendicare la loro morte spendendo il resto della mia vita a combattere contro tutti i criminali”, è il suo voto.