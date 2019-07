La sindrome del pupazzo di Zorro

Ogni volta che il vicepremier Matteo Salvini non riesce a giocare con il “pupazzo di Zorro” (glielo rubarono all’asilo e il ricordo lo rattrista) imputa agli altri ministri la colpa dei suoi fallimenti personali. Lo sbarco di Carola Rackete è avvenuto perché è stato “lasciato solo” da Trenta (Difesa) e Tria (Economia, responsabile della GdF). Ma non era il ministro dell’Interno a decidere chi sbarca e chi no? Le grandi opere sono bloccate? Il ministro delle Infrastrutture Toninelli è “disastroso”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.