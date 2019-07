Fake news, big data e democrazia. Un libro di Massimo Adinolfi

Davvero viviamo in un'epoca in cui la verità non è più nulla? Se per Hegel la preghiera quotidiana dell'uomo moderno era rappresentata dalla lettura del giornale, che razza di preghiera recitiamo oggi, se lo spazio delle informazioni è invaso da fatti alternativi, fake news e post-verità? Massimo Adinolfi prova a fornire argomenti per ricostruire il rapporto tra verità e democrazia. Una democrazia fondata sull'idea di rappresentanza, contro le pericolose illusioni dei nuovi populismi.

Nel video di Radio Radicale, registrato a Roma mercoledì 10 luglio, la presentazione del libro “Hanno tutti ragione? Post-verità, fake news, big data e democrazia” (Salerno) di Adinolfi. Sono intervenuti il direttore del Foglio Claudio Cerasa, Matteo Renzi, lo scrittore Gianrico Carofiglio, oltre ovviamente all'autore, docente di Filosofia della comunicazione all'università di Cassino.