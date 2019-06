Cosa rende un marchio unico e inimitabile? I valori che incarna. Il caso Adidas

Il caso Adidas è curioso. Il Tribunale dell’Unione europea ha deciso che “le tre strisce parallele equidistanti di uguale ampiezza” della casa tedesca non possono essere un marchio registrato perché si tratta di un segno che non è “sufficientemente distintivo intrinsecamente ed estrinsecamente”. In altre parole, è un segno che è banalmente ordinario in sé e non è sufficientemente riconosciuto in tutti i paesi dell’Ue. Su questa seconda ragione, la diffusione nell’Ue, avranno fatto le loro analisi e c’è poco...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.