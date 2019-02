Dannati diamanti

"Diamond is the last uncommoditized commodity, and so it’s drawing in many organizations. I assume that by the end of this year there will be a bunch of them out”: difficile tradurre in italiano questa frase pronunciata nell’aprile del 2012 da quell’Edahn Golan che come direttore del portale di dati Idex on line era considerato il massimo esperto mondiale dell’industria diamantifera. Ma le vicende di quella che è ormai definita “truffa dei diamanti” dimostrano come, in realtà, era ancora più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.