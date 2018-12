Una colonna dorica a Gela, il paese natale dei suoi genitori. La Magna Grecia, con tutto quello che significa. Un simbolo che si ritrova a ogni tappa di un lungo peregrinare su su, fino alla reggia di Glienicke a Berlino, poi tornando ad Atene e Istanbul, e dopo deviando sempre più a Ovest verso il Portogallo per prendere il largo nella traversata dell’Atlantico verso Stati Uniti, Messico, Panama e Cuba. La colonna è sempre lì, in tempietti, portici, case in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.