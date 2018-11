Pablo Picasso, sei un mito

Il bambino prodigio, il giovane cosciente della sua capacità che studiò i pittori del passato e del contemporaneo e riuscì – da artista bohèmien nella Parigi di inizio secolo – a creare, unendo lo stile classico a quello cubista, capolavori come “Les Demoiselles d’Avignon” (1907), “Guernica”(1937) e molti altri, passando per il periodo blu e quello rosa. Pablo Picasso (1881-1973) ci ha talmente abituati alla sua dualità da arrivare alla conclusione che la compresenza di linguaggi artistici diversi non fu...

