Ognuno ha gli incubi che si merita. Vale per tutti la storia della fanciulla che sogna di essere inseguita da un satiro. Scappa per mettere in salvo la virtù, il satiro la insegue perché “è nella sua natura”, ma dopo un po’ si scoccia e sbotta “signorina, dopotutto è lei che mi sogna”. Chi è preso dal “furore di aver libri” – copyright Gaetano Volpi, anno 1756 – e da tempo ha superato la modica quantità, non conosce storia più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.