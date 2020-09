All’inizio della pratica il principiante è inconsapevole. Chi ha appena iniziato a fare uno sport da combattimento non sa che l’avversario non è quello che gli si presenta davanti. E’ se stesso. Per i primi anni funziona così: l’adrenalina annebbia tutto, prende il posto della razionalità, e quindi della tecnica. L’allenamento, e quindi il sacrificio, non riguarda l’eseguire un punto ma creare le condizioni per farlo. Più la furia agonistica si sostituisce alla razionalità, più il combattimento è inutile: non...

