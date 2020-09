Fascisti, antifascisti e soliti stronzi

Non credo sia prova certa di fascismo diventare palestrati o praticare le arti marziali. Non credo che lo sia avere un suv, non credo che lo sia tatuarsi, non sono certo che la cocaina sia una droga tipica dei fascisti. O del loro spaccio.

Credo che non sia prova certa di antifascismo premettere ai precedenti giudizi: però sia chiaro che li formulo da antifascista. Né credo che sia prova certa di intrattenibile umanità antifascista, o antirazzista, processare e condannare brevi manu i supposti fascisti e razzisti, così come esprimere i propri migliori sentimenti comminando ergastoli senza tante storie e invocando a ruota il famigerato lancio della chiave. Da celebrandi maestri non pare, più da soliti stronzi.