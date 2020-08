Alcuni autorevoli studiosi sostengono che il termine mafia derivi dalla parola araba maḥhyasāṣ, smargiasso, il cui adattamento è mahḥyasṣa, smargiassata. Altro non è che una tronfia esibizione di forza. Una definizione che pare cucirsi addosso agli uomini d’onore di oggi. A scanso di equivoci, onde evitare di essere tacciati di negazionismo: la mafia esiste ancora (di che mafia si tratta però?), ma si è altresì consolidata l’abitudine di vederla anche laddove non c’è. Come nelle tronfie esibizioni di cui sopra,...

