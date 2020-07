Il dibattito su M49 è il segno di una politica che non distingue fiction e realtà

Il punto è che ci sono due punti fermi da riconoscere e rispettare, su orsi e lupi in montagna. Almeno se si vuole fermare l’attuale deriva antropomorfa, quella che sta trasformando i grandi carnivori in esseri razionali e moralmente responsabili. Per alcuni, orsi e lupi sarebbero “buoni”, addirittura eroici combattenti per la libertà. Per altri invece, sarebbero “cattivi” e dunque da imprigionare, giustiziare, “sterminare” ha detto qualche giorno fa un esponente della Lega Salvini Trentino, che ha invocato, testuali parole,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.